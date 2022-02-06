Ливерпуль
0 : 0
Кардифф Сити
06.02.2022 14:00

Ливерпуль – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Сенсационные вылеты уже имели место, поэтому команда Клоппа не хочет наступить на те же грабли

  • 06.02.2022 02:07
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Ливерпуль – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Кардифф». Стартовый свисток рефери Эндрю Мэдли из Йорка прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


За последние годы «Ливерпуль» успел поднять над своей головой главные трофеи Лиги чемпионов УЕФА и английской Премьер-лиги, однако к триумфу в Кубке Англии «красным» в последний раз удавалось прийти лишь в сезоне-2005/06. Очевидно, что у преданных фанатов клуба этот факт вызывает достаточно серьезное раздражение, однако разорваться сразу на все турниры даже коллектив Юргена Клоппа в его наилучшей форме все равно не мог. Как итог, «Ливерпуль» является не таким уж и частым гостем в финальных поединках на «Уэмбли», поэтому в этом сезоне постарается наверстать упущенное. Тем более, что в АПЛ ничего особо не светит.

После непродолжительной паузы в конце января, команда выходит в достаточно хорошем настроении, пусть и будет играть в предстоящем поединке без своих лидеров атаки в лице Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые планируют разыграть Кубок африканских наций между своими национальными командами. И пусть без египтянина и сенегальца нападение «Ливерпуля» не выглядит настолько угрожающе, однако для противостояния против соперника из более низкого по рангу дивизиона должно хватить и имеющегося набора исполнителей. Матч против «Шрусбери Таун» на предыдущем этапе (4:1) подтвердил эту теорию.

Кардифф Сити


«Кардифф Сити» настолько редко в своей новейшей истории пробивается в «элитный» дивизион, что практически не имеет шансов запомниться любителям АПЛ. В последний раз подобный рейд валлийский клуб совершал подобный рывок в сезоне-2018/19, что в итоге закончилось 34 набранными очками в 38 матчах и соответствующим 18 местом, после чего последовало очередное понижение в классе. Следующие два года команда посвятила борьбе за повторение успеха, но в текущем футбольном году идет на 20 месте из 24 команд Чемпионшипа, а разговоры о возвращении в «элиту» затихли сами собой.

Единственная отрада «лазурных птиц» – Кубок Англии, но с таким жребием кажется, что похождения в этом турнире получатся для них очень короткими. Победа над «Престоном» на предыдущем этапе далась с большим трудом и была достигнута лишь в овертайме (2:1), а история противостояний против «Ливерпуля» не оставляет даже малейших сомнений о том, кто будет явным аутсайдером в предстоящей дуэли.

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Келлехер – Цимикас, Конате, Ван Дейк, Брэдли – Джонс, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен – Минамино, Фирмино, Гордон.

«Кардифф Сити»: Смитис – Перри, МакГиннесс, Моррисон, Драме – Уинтл, Воукс – Доти, Дойл – Уоттерс, Хагилл.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке интрига остается лишь в наличии голов у гостевой команды. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют с коэффициентом 2.55 по линии Parimatch.

6 февраля, воскресенье

«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»
Ливерпуль. «Энфилд». 14:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports+ и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Арбитр: Эндрю Мэдли (Йорк, Англия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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