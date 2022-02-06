Жозе МОУРИНЬО: «Рому считают маленьким клубом»

Португалец снова недоволен работой судей

  • 06.02.2022 07:59
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  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Рому считают маленьким клубом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера, 5 февраля «Рома» в 24-м туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Дженоа». В концовке матча за разговоры с арбитром был удален один из лидером римлян Николо Дзаньоло.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо действия судьи раскритиковал:

«Я разговаривал с рефери, потому что, по моему мнению, он ошибся. Как вы думаете, если бы Дзаньоло играл за «Интер», «Ювентус» или «Милан», сложилась бы такая же ситуация? Ему не давали пенальти весь сезон, на нем постоянно фолят, он открывает рот и автоматически получает предупреждение. У него было семь или восемь желтых карточек и две красных.

Сегодня Дзаньоло был удален, потому что он трижды сказал мистеру Абиссо: «Какого черта ты свистнул?». Он сказал это три раза подряд, но это не было оскорблением.

Как вы думаете, была бы дана красная карточка, например, Лаутаро Мартинесу на «Сан-Сиро»? Или Джорджио Кьеллини на стадионе «Ювентуса»? Или Златану Ибрагимовичу на «Сан-Сиро»?

Вот где мы находимся, нас считают маленьким клубом. Может быть, это даже не вина арбитра, может быть, судья просто следует указаниям, которые ему дают для современного футбола ответственные профессора».

Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
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    Милан Милан, 06.02.2022 08:16
    0
    Моуриньо превращается в такого себе Гамулу (царство небесное). Результата нет, приходится нести всякий бред. Ну неужели после Ромы какой то приличный клуб его опять подпишет? Это нужно быть самоубийцами!
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