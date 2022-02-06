Жозе МОУРИНЬО: «Рому считают маленьким клубом»

Вчера, 5 февраля «Рома» в 24-м туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Дженоа». В концовке матча за разговоры с арбитром был удален один из лидером римлян Николо Дзаньоло.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо действия судьи раскритиковал:

«Я разговаривал с рефери, потому что, по моему мнению, он ошибся. Как вы думаете, если бы Дзаньоло играл за «Интер», «Ювентус» или «Милан», сложилась бы такая же ситуация? Ему не давали пенальти весь сезон, на нем постоянно фолят, он открывает рот и автоматически получает предупреждение. У него было семь или восемь желтых карточек и две красных.

Сегодня Дзаньоло был удален, потому что он трижды сказал мистеру Абиссо: «Какого черта ты свистнул?». Он сказал это три раза подряд, но это не было оскорблением.

Как вы думаете, была бы дана красная карточка, например, Лаутаро Мартинесу на «Сан-Сиро»? Или Джорджио Кьеллини на стадионе «Ювентуса»? Или Златану Ибрагимовичу на «Сан-Сиро»?

Вот где мы находимся, нас считают маленьким клубом. Может быть, это даже не вина арбитра, может быть, судья просто следует указаниям, которые ему дают для современного футбола ответственные профессора».