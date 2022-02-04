В субботу, 5 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Рома» примет «Дженоа». Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Розарио Абиссо.

«Рома»

«Желто-красные» в последних матчах набрали отличный ход. Подопечные Жозе Моуриньо выиграли три матча подряд, одолев «Кальяри» и «Эмполи» в чемпионате, а также «Лечче» в Кубке страны. Благодаря этому «волчица» улучшила свои позиции в турнирной таблице. В настоящий момент «Рома» имеет в своем активе 38 очков и занимает шестое место. До зоны Лиги чемпионов пять пунктов, поэтому вся борьба еще впереди. Что касается Кубка Италии, то в четвертьфинале римляне сразятся с «Интером».

Также команда из столицы Италии продолжает борьбу в Лиге конференций, однако ее следующий соперник еще неизвестен. Таким образом, пока точно нельзя сказать, что для «Ромы» этот сезон провальный. Все еще можно исправить. А все мы знаем, что Моуриньо может найти выход из разных сложных ситуаций.

К тому же лазарет «желто-красных» опустел. Не сыграет только давно травмированный Леонардо Спинаццола. Остальные в строю и готовы к матчу.

«Дженоа»

После ухода Андрея Шевченко генуэзцы провели два матча, крупно уступив «Фиорентине» и сыграв вничью с «Удинезе». Новому рулевому «красно-синих» Александру Блессину предстоит много работы для того, чтобы попытаться оставить команду в Серии А. Сейчас у «грифонов» лишь 13 очков и предпоследняя позиция в турнирной таблице. Они отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Венеция», на пять пунктов.

Что касается результатов «Дженоа», то победа над «Кальяри» еще в матче третьего тура чемпионата Италии остается единственной в этой сезоне. Из Кубка команда из Генуи также вылетела, поэтому главной задачей остается сохранение прописки в элите.

Не примет участие в этой игре дисквалифицированный Андреа Камбьясо. Также под вопросом выход на поле Доменико Кришито, Эрнани, Николо Ровеллы и Валона Бехрами.

История встреч

Соперники провели между собой 118 игр. 58 побед на счету «Ромы», 35 викторий у «Дженоа», а также было зафиксировано 25 ничьих.

В матче первого круга «Рома»» на выезде добыла победу благодаря дублю Феликса Афена-Гьяна.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Мхитарян, Дзаньоло, Верету, Абрахам.

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Бани, Васкес, Ванхеусден, Стураро, Бадель, Портанова, Экубан, Йебоа, Дестро.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

5 февраля, суббота