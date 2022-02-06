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Боруссия Д
0 : 0
Байер
06.02.2022 16:30   ТВ-трансляция: 

Боруссия Д – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Дортмунд имеет шанс отцепить прямого конкурента

  • 06.02.2022 02:20
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Боруссия Д – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 февраля, в Дортмунде на стадионе «Зигналь-Идуна-Парк» состоится матч двадцать первого тура чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Боруссия Д


Дортмунд уходил на январскую паузу с четким ощущением своего превосходства над преследователями в турнирной таблице и очень хотел бы сохранить его в таком же состоянии сразу по возвращении к череде официальных поединков. Однако, противостояние против прямого конкурента не даст возможности «шмелям» перевести дух, так как их позиции, пусть и не в столь серьезной степени, могут быть атакованы уже в ближайшем будущем. Чемпионские надежды – последнее, что должно сейчас беспокоить подопечных Марко Розе, так как отставание от мюнхенской «Баварии» уже очень существенное – девять очков.

А вот с леверкузенским «Байером» «Боруссии» предстоит еще очень долго состязаться на длинной дистанции. Четверка команд в немецкой Бундеслиге в этом сезоне слишком разрознена для того, чтобы говорить о прямых столкновениях между ее участниками, однако ни одна из команд не рискует в расслабленном состоянии проводить очные дуэли. Тем более, что «желто-черные» уже имеют горький опыт расслабленности, после того, как вернулись из Гамбурга после матча против «Санкт-Паули» с вылетом из Кубка Германии уже на стадии 1/8 финала. Дома при родных болельщиках на трибунах подобные осечки могут и не простить.

Байер


Леверкузенский коллектив махнул рукой на Кубок Германии еще на старте своего участия в данном турнире, поэтому сосредоточится в весенней части сезона только на чемпионате и Лиге Европы УЕФА. И если «Боруссия» уже успела оторваться от своих преследователей в турнирной таблице, то «Байер» входит в условную группу команд, которая претендует на места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, и при этом дистанция до десятой строчки составляет лишь пять набранных пунктов. Очевидно, что отцеплять преследователей «фармацевтов» было бы выгоднее в очных поединках, но и догонять вышестоящие команды в аналогичных противостояниях также было бы неплохо.

«Байер» в Дортмунде в рамках чемпионата не побеждал уже достаточно давно – с декабря 2013 года, и в последних сезонах увозил с «Зигналь-Идуна-Парк» целую торбу пропущенных мячей. В текущем сезоне Леверкузен попытался в домашних условиях дать настоящий бой, однако выжал из себя лишь итоговое поражение 3:4, которое на старте сезона выглядело не особо болезненным ударом. Сейчас же речь будет идти о более высоких ставках – если «04» проигрывает в предстоящей игре, то прыгнуть выше третьей строчки будет практически невозможно.

Ориентировочные составы


«Боруссия» Д: Градецки – Баккер, Инкапье, Та, Фримпонг – Демирбай, Андрич – Диаби, Вирц, Бельараби – Шик.

«Байер»: Кобель – Геррейру, Загаду, Аканжи, Менье – Дауд – Беллингэм, Брандт – Азар, Ройс – Мален.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что предстоящая игра получится достаточно результативной. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

6 февраля, воскресенье

«Боруссия» Д – «Байер»
Дортмунд. «Зигналь-Идуна-Парк». 16:30
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Setanta Sports и видеосервисы MEGOGO и Oll.tv
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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