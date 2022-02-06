21-й тур
Боруссия Д
2 : 5
Байер
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Разгром по-леверкузенски. Байер в гостях разбил Боруссию Дортмунд

На пять мячей гостей хозяева ответили двумя точными ударами

  • 06.02.2022 18:45
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Разгром по-леверкузенски. Байер в гостях разбил Боруссию Дортмунд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 21-го тура чемпионата германии по футболу «Байер» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2.

«Боруссия» Д — «Байер» — 2:5
Голы: Фримпонг, 16, автогол, Тиггес, 89 — Аканджи, 10, автогол, Виртц, 20, Андрих, 28, Та, 53, Диаби, 87

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Менье (Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру, Брандт, Дауд, Беллингем, Азар (Рейна, 61), Ройс (Тиггес, 85), Мален (Мукоко, 79).
«Байер»: Грилль, Фримпонг (Фосу-Менса, 88), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Бельараби (Коссуну, 68), Шик (Аларио, 81), Диаби (Адли, 89), Виртц (Арангис, 81).
Предупреждения: Дауд (26), Бельараби (46).

Источник — Sport.ua

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