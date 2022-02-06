Чемпионат Испании. Севилья потеряла важные очки, Эльче проявил характер

В субботу состоялись четыре поединка в рамках 23-го тура чемпионата Испании.
Отметим осечку «Севильи», которая пытается навязать мадридскому «Реалу» борьбу за чемпионство. «Эльче», «Мальорка» и «Сельта» одержали домашние победы.
Чемпионат Испании. 23-й тур.
Эльче – Алавес – 3:1
Голы: Милья (46, 58), Фидель (86) – Хоселу (18)
Мальорка – Кадис – 2:1
Голы: Севилья (20 – пен.), Мурики (66 – пен.) – Алькарас (8)
Сельта – Райо Вальекано – 2:0
Голы: Мендес (12, 80)
Осасуна – Севилья – 0:0
Источник — Sport.ua
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