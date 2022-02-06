16,5 миллионов за 19 матчей и 2 гола. Почему Салах провалился в Челси

Мохамед Салах имеет на своем счету 229 матчей, 148 забитых мячей и 56 результативных передач в футболке «Ливерпуля». С «красными» египтянин завоевал столь долгожданный для фанатов команды титул чемпиона английской Премьер-лиги в 2020-м, а годом ранее побеждал в Лиге чемпионов и становился сильнейшим на клубном чемпионате мира.

После фантастического первого сезона в «Ливерпуле», когда Салах забил 32 мяча в 36 матчах АПЛ, Мохамед продолжает демонстрировать весьма пристойную результативность в сильнейшей национальной лиге планеты по футболу. В частности, в текущем розыгрыше Премьер-лиги на счету египтянина уже 16 голов в 20 поединках, и он является одной из ключевых фигур команды Юргена Клоппа.

Неудивительно, что Мохамед Салах попал в тройку кандидатов на звание лучшего футболиста планеты по версии ФИФА по итогам 2021 года. И пускай престижная награда досталась поляку Роберту Левандовски, который был просто неподражаем, а вторым в опросе оказался Лионель Месси, сам факт присутствия в такой компании должен быть невероятно приятен Мохамеду. А победы… Они обязательно придут к египтянину, если он продолжит стабильно выступать на таком высоком уровне.

Однако подъем на вершину европейского футбола был для Мохамеда Салаха отнюдь не простым. Почти восемь лет назад, в январе 2014-го, египтянин перебрался из швейцарского «Базеля», который стал первым для него клубом в Европе, в лондонский «Челси». За трансфер «синие» отдали 16,5 миллионов евро, а для 21-летнего на тот момент Мохамеда подобный переход стал невероятно амбициозным вызовом в карьере.

Увы, но с ходу справиться с давлением и нешуточной конкуренцией в топовом чемпионате континента Салаху не удалось. Можно даже быть более категоричным в вопросе оценки качества футбола, которое показал египтянин на «Стэмфорд Бридж» - оно было катастрофическим. Несмотря на уход из стана лондонцев Кевина Де Брейне и Хуана Маты, у Мохамеда в конкурентах по атаке были такие глыбы как Эден Азар, Андре Шюррле, Виллиан и стареющий, но все так же опасный у ворот соперника Самюэль Это'О.

В итоге Салах провел 10 матчей во второй части сезона АПЛ-2013/14, отличившись в них 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Тогдашний главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо не изъявил особого желания панькаться с молодым африканцем, потому как имел под рукой готовых для борьбы на серьезном уровне мастеров. В итоге в Лондоне Мохамед задержался всего на год, причем в начале сезона-2014/15 стал появляться на поле очень нечасто – на его счету только три выхода на замену в поединках АПЛ против «Суонси» (8 минут), «Кристал Пэлас» (4 минуты) и «Тоттенхэма» (18 минут). Поединок против «шпор» стал последним для Салаха в футболке «синих» в Премьер-лиге, после чего он отыграл 70 минут в кубковом позорище с «Брэдфордом» (2:4), а затем был отправлен со «Стэмфорд Бридж» восвояси…



Getty Images/Global Images Ukraine. Коутиньо в Ливерпуле, Салах - в Челси, а Моуриньо тренер «синих»

2 февраля 2015 года «Челси» согласился отдать Салаха в аренду «Фиорентине». Договор подразумевал полугодичную сделку и де-факто стал частью соглашения между лондонцами и флорентийцами по Хуану Куадрадо, которого пожелал видеть среди своих подопечных Жозе Моуриньо. В 16 матчах Серии А за «фиалок» Салах отличился 6 забитыми мячами, а летом 2015-го вернулся в «Челси» без особых надежд вновь получить шанс в первой команде.

Моуриньо в тот момент был невероятно категоричен. В частности, в одном из интервью португальца, которое он дал в июле того года, значится четкий посыл в отношении Салаха – африканец должен покинуть «Челси», так как у него нет будущего в этой команде.

«Я вижу будущее Салаха в другой команде. Аренда или продажа — мы примем любой вариант. У нас есть Азар, Виллиан, Мозес, Куадрадо, есть молодой Бертран Траоре. Целых пять игроков на эту позицию, и иногда лучше не иметь такого изобилия», - заявил Жозе.

Неудивительно, что после таких слов коуча «Челси» с удовольствием принял предложение от «Ромы» по аренде Салаха на один сезон за 5 миллионов евро с обязательством дальнейшего выкупа за 15 миллионов. За два сезона в столице Италии Мохамед доказал, что может быть эффективным в атаке команды из топ-лиги, забив 14 и 15 мячей в 34 и 31 поединках Серии А соответственно.

Однако, несмотря на успех в «Роме», Салах все равно имел славу на континенте быстрого и техничного футболиста, который имел проблемы с реализацией и грамотным позиционированием на поле. Тем более удивительным стал трансфер африканца в «Ливерпуль» летом 2017 года за 42 миллиона евро. Многие болельщики и специалисты называли эту сделку «сумасшествием» в исполнении «красных». Откровенно немногие верили, что Мохамед после провала в «Челси» будет способен со второй попытки проявить себя в английской Премьер-лиге во всей красе. Но Салах отблагодарил руководство «Ливерпуля» за веру в него, попутно заставив замолкнуть всех скептиков – уже упоминаемые 32 забитых мяча в первом сезоне за «красных» в АПЛ стоили дороже всех слов и оказались главным аргументом состоятельности Мохамеда.

После этого в «Челси» окончательно осознали, что не смогли разглядеть в Салахе одного из величайших талантов современности, который как и Кевин Де Брейне, и Ромелу Лукаку, был в их системе, но оказался выброшен оттуда, как завалявшийся где-то на чердаке никому ненужный хлам.

Жозе Моуриньо, который когда-то купался в лучах славы и считался едва ли не лучшим тренером мирового футбола, пришлось лишь оправдываться. В частности, в 2019 году португалец заявил, что Салах был физически не готов к игре в Премьер-лиге, а также открестился от мнения, что продажа Мохамеда стала следствием его решения, списав всю ответственность на клуб.

«Когда Салах пришел в «Челси», он был молодым парнем, наивным, совершенно вырванным из игрового контекста и физически очень хрупким. Когда клуб решил продать его, это было не мое решение. Я купил его, я его не продавал, и мои отношения с ним были и остаются хорошими. Люди пытаются идентифицировать меня с тренером, который продал Салаха, но я тренер, который купил Салаха. Это совершенно ошибочная мысль», - заявил Моуриньо.

Однако история не забудет слова Жозе в 2015-м, когда он совершенно четко обозначил, что у Салаха нет будущего в «Челси» и египтянин должен покинуть клуб на правах аренды или полноценного трансфера. И уж тем более те слова не вяжутся с более поздними в аспекте того момента, что если уж Моуриньо так настаивал на приобретении Мохамеда, то почему португалец так быстро отказался от идеи развить его таланты и помочь тому прогрессировать. Двуликость Жозе в совокупности с юным возрастом и отсутствием опыта у Салаха, привели к тому, что нынешний гений «Ливерпуля» провалился в свой первый заход в АПЛ. Зато второй стал для него феноменально успешным. А еще говорят, что дважды в одну реку не войдешь…