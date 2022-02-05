Сенегал – Египет. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч Кубка Африки

  • 05.02.2022 22:30
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Сенегал – Египет. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Кубка Африканских наций Сенегал – Египет.

«Встречаются семикратный победитель КАН Египет и амбициозный Сенегал, который ни разу не побеждал в этом турнире. Также это противостояние интересно тем, что в нем будут играть друг против друга лидеры атаки «Ливерпуля» Салах и Мане. И кого же поддерживать Юргену Клоппу? Очень интересное, шикарное противостояние!

Сенегал тренирует 45-летний Алиу Сиссе. Состав у них приличный и лично мне он нравится. Это вратарь Эдуар Менди из «Челси», его сменщик Гомис из «Ренна», а также Сарр из «Баварии», Кулибали из «Наполи», Диалло и Гейе из ПСЖ, Нампали Менди из «Лестера», Пап Абу Сиссе из «Олимпиакоса», Пап Гуйе из «Марселя», Кейта Бальде из «Кальяри» и главная звезда Садио Мане из «Ливерпуля». Выделю и форварда Фамара Дьедью из «Аланьяспора», который забил 9 мячей в 18 матчах за сборную. Как вам такой состав? Фантастический!

Но сенегальцы прагматично играли в своей группе. Они 1:0 обыграли Зимбабве и дважды сыграли 0:0 с Гвинеей и Малави. Для меня это удивительно было. Но в плей-офф Сенегал сыграл по-другому. Сразу они победили 2:0 Кабо-Верде, 3:1 - Экваториальную Гвинею и 3:1 - Буркина-Фасо.

Египтяне в группе проиграли Нигерии 0:1 и по 1:0 победили Гвинею-Бисау и Судан. Египтяне в группе тоже натужно как-то играли. В плей-офф Египет выиграл у Кот-д’Ивуара (0:0, 5:4 по пенальти), у Марокко (2:1 доп. время) и у Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти). Ни разу египтяне не выиграли в плей-офф в основное время. Ни разу! Они выиграли две серии пенальти и раз в дополнительное время. Египетские футболисты домоседы, они любят играть на родине. У них хороший чемпионат, он им нравится, они достаточно семейные. Редко игроки уезжают за рубеж.

В этой сборной только пять футболистов играет заграницей. Это Салах из «Ливерпуля», Эльнени из «Арсенала», Мохамед из «Галатасарая», Мармуш из «Штутгарта» и Трезеге из «Астон Виллы». Все остальные из чемпионата Египта. Команда очень дисциплинирована и организована. Их тренер опытный португалец Карлош Кейруш, который возглавляет Египет с сентября 2021 года. Его команда очень надежна. В 4 из 6 матчей египтяне не пропускали на КАН. Да, они мало забивают, потому что одному Салаху сложно тянуть на себе всю атаку. Мане в этом плане значительно легче, так как у него фантастические сотоварищи по команде. Но организация игры у египтян солидная.

Для меня до матча сенегальцы являются фаворитами. И, наверное, было бы справедливо, чтобы такое талантливое поколение сенегальских футболистов впервые в истории привезло в свою страну заветный трофей. Это сделать очень сложно. Для сенегальцев не желательно доводить дело до серии пенальти, которая на этом турнире благосклонна к египтянам. Наверное, Эдуар Менди из «Челси» заслужил после победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА завоевать также трофей КАН», - сказал Грозный.  

Матч Сенегал – Египет состоится 6-го февраля. Начало встречи в 21:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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