5 февраля в 19:00 проходит матч 24-го тура Серии A между командами «Интер» и «Милан».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Интер – Милан. Большое дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляци
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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