Агент Супряги: «Не помню, чтобы кого-то из УПЛ арендовали за 2 миллиона»

Александр Яковенко рассказал о деталях перехода футболиста из «Динамо» в «Сампдорию»

  • 05.02.2022 15:28
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Агент Супряги: «Не помню, чтобы кого-то из УПЛ арендовали за 2 миллиона»
© Футбол 1/2/3. Александр Яковенко

21-летний нападающий «Динамо» Владислав Супряга отправился в аренду «Сампдорию» до конца этого сезона. 

Агент футболиста Александр Яковенко рассказал о финансовых деталях сделки. 

«Полгода аренды + опция продления на год + опция выкупа. По договору частично обе команды покрывают зарплату. «Базель» практически месяц вел переговоры по Владу. По итогу Сампдория перебила все предложения швейцарцев. Посмотрим какая будет реакция у болельщиков после первых матчей. Болельщики ждут что у него все получиться. Касательно тренера «Сампдории», он звонил и Андрею Шевченко и Луиджи Ночентини, который с Владом работал в «Днепре» и Мирче Луческу. Со всеми он советовался и абсолютно все в клубе были заинтересованы в приходе Влада. Это аренда за большие деньги и по итогу если все будет хорошо и Влад проведет там полтора сезона, возможно это будет самая большая аренда в истории украинского футбола. Я не помню чтобы кого-то арендовали за 2 миллиона с нашего чемпионата», - сказал Яковенко.

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Источник — BurBuzz

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