Владислав СУПРЯГА: «Я не подхожу под стиль игры Динамо»

Молодой форвард назвал причину, почему не заиграл в Киеве

  • 05.02.2022 11:59
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Владислав СУПРЯГА: «Я не подхожу под стиль игры Динамо»
© ФК Сампдория. Владислав Супряга

Новичок «Сампдории» Владислав Супряга порассуждал о том, почему не смог раскрыться в «Динамо».

«Я думаю, что не подхожу под стиль игры «Динамо». Они стараются больше играть с мячом, к тому же команда закрывается, и нет пространства. А мне оно нужно. Вот поэтому и не заиграл.

Всегда мечтал играть в топ-лигах. Очень счастлив, что я там оказался. 

Моя мечта задержаться подольше здесь (в топ-лиге прим.), на всю оставшуюся карьеру.

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Источник — BurBuzz

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