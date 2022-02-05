СУПРЯГА: «Не думаю, что мне будет очень тяжело в Сампдории. Я готов»

Молодой украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга остаток сезона проведет в аренде в «Сампдории». 21-летний футболист поделился ожиданиями от игры в Италии.

«Очень хотел переехать в Италию, потому что там каждый матч, как последний. Я очень много смотрел итальянский футбол, нравится стиль игры. Я очень кайфую. Очень нравится итальянский футбол, тактика.

Сделаю все возможное, чтобы остаться в «Сампдории» подольше. Нагрузки не пугают. Наоборот мне это нравится, я люблю побегать.

Не сказал бы, что мне будет очень тяжело. Я уже готов, думаю, все будет хорошо», - сказал Супряга в интервью каналу BurBuzz.

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