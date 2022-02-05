СУПРЯГА: «Не думаю, что мне будет очень тяжело в Сампдории. Я готов»

Украинский форвард готов к новым испытаниям в Италии

  • 05.02.2022 11:39
  • 857 просмотров
  • 4 комментария
СУПРЯГА: «Не думаю, что мне будет очень тяжело в Сампдории. Я готов»
© ФК Сампдория

Молодой украинский форвард «Динамо» Владислав Супряга остаток сезона проведет в аренде в «Сампдории». 21-летний футболист поделился ожиданиями от игры в Италии.

«Очень хотел переехать в Италию, потому что там каждый матч, как последний. Я очень много смотрел итальянский футбол, нравится стиль игры. Я очень кайфую. Очень нравится итальянский футбол, тактика.

Сделаю все возможное, чтобы остаться в «Сампдории» подольше. Нагрузки не пугают. Наоборот мне это нравится, я люблю побегать.

Не сказал бы, что мне будет очень тяжело. Я уже готов, думаю, все будет хорошо», - сказал Супряга в интервью каналу BurBuzz.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Argon, 05.02.2022 12:20
    0
    Хочеться, щоб усе в тебе склалось. Нам потрібен гарний форвард. Маю надію, що не блефуєш
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    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 11:53
    -2
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    online
    Ёкарный Бабай, 05.02.2022 11:41
    -2
    "Не сказал бы, что мне будет очень тяжело" Гениальное умозаключение. Не, ну если на лавке сидеть как в ДК, то тяжело не будет. Только аренда закончится летом и карьере хана.
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    NachoBarbero, 05.02.2022 11:41
    -5
    Ха. Ха. Ха.
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