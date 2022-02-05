Ярмоленко – в старте Вест Хэма на матч 1/16 финала Кубка Англии

Андрей сыграет с первых минут во встрече с «Киддерминстером»

  • 05.02.2022 13:43
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Ярмоленко – в старте Вест Хэма на матч 1/16 финала Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В субботу, 5 февраля, «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Англии на выезде сыграет против представителя четвертого дивизиона «Киддерминстера».
 
Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко выйдет с первых минут. 
 
Украинец  в текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах, но очень часто выходил на замену в конце матча, поэтому в сумме сыграл всего 666 минут. За это игровое время забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
 
Встреча начнется в 14.30 по Киеву.
 
Ранее сообщалось, что у Ярмоленко есть недопонимание с Футбольной ассоциацией Англии из-за рекламы букмекеров.

Источник — Twitter

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