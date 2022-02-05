Нужно объясниться. Ярмоленко обвинили в нелегальной рекламе букмекеров

Украинцу нужно дать пояснения до 18 февраля

  • 05.02.2022 10:13
  • 2505 просмотров
  • 3 комментария
Нужно объясниться. Ярмоленко обвинили в нелегальной рекламе букмекеров
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинскому легионеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко было предъявлено обвинение в нарушении правил Футбольная ассоциация Англии.
 
Сообщается, что нарушение 32-летнего футболиста затрагивает пункт E8.5: «Предполагаемый случай неправомерного поведения отдельной личности, касающегося рекламы и/или продвижения деятельности по ставкам». Дело в том, что Ярмоленко стал лицом одной из букмекерских контор, когда еще играл в «Боруссии», но изображение с ним использовали и позже. 
 
Отмечается, что украинцу запрещена подобная деятельность в английском футболе, и утверждается, что его появление в рекламе украинской букмекерской компании является нарушением.
 
Ярмоленко должен дать объяснения до 18 февраля.

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Источник — Футбольная ассоциация Англии

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    upl, 05.02.2022 10:51
    +1
    Бедность не порок, это истина… Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. (с)
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    turist86, 05.02.2022 10:22
    +1
    "Там у них уклад особый, -
    Нам - так сразу не понять.
    Ты уж их, браток, попробуй
    Хоть немного уважать.
    https://www.youtube.com/watch?v=OC3W5WnGVg0 Владимир Высоцкий - Инструкция перед поездкой за рубеж
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    Sandrik85, 05.02.2022 10:25
    0
    Типу він без цього грав
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