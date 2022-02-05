Нужно объясниться. Ярмоленко обвинили в нелегальной рекламе букмекеров

Украинскому легионеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко было предъявлено обвинение в нарушении правил Футбольная ассоциация Англии.
Сообщается, что нарушение 32-летнего футболиста затрагивает пункт E8.5: «Предполагаемый случай неправомерного поведения отдельной личности, касающегося рекламы и/или продвижения деятельности по ставкам». Дело в том, что Ярмоленко стал лицом одной из букмекерских контор, когда еще играл в «Боруссии», но изображение с ним использовали и позже.
Отмечается, что украинцу запрещена подобная деятельность в английском футболе, и утверждается, что его появление в рекламе украинской букмекерской компании является нарушением.
Ярмоленко должен дать объяснения до 18 февраля.
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Источник — Футбольная ассоциация Англии
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Нам - так сразу не понять.
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
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