Английская пресса: Ярмоленко покинет Вест Хэм в конце сезона

32-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не покинет клуб до конца сезона.

Как сообщает Football.London, украинский футболист отработает в клубе до конца контракта, который истекает летом 2022-го года.

Ожидается, что стороны не будут продлевать соглашение.

В то же время, уже сейчас Ярмоленко может вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл 21 матч за «Вест Хэм», забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предлагает рекордные деньги за лидера «Лидса».