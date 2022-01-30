Английская пресса: Ярмоленко покинет Вест Хэм в конце сезона

32-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не покинет клуб до конца сезона.
Как сообщает Football.London, украинский футболист отработает в клубе до конца контракта, который истекает летом 2022-го года.
Ожидается, что стороны не будут продлевать соглашение.
В то же время, уже сейчас Ярмоленко может вести переговоры с другими клубами.
В этом сезоне Ярмоленко сыграл 21 матч за «Вест Хэм», забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предлагает рекордные деньги за лидера «Лидса».
Источник — Football London
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