Английская пресса: Ярмоленко покинет Вест Хэм в конце сезона

Украинский футболист уже сейчас может подписать контракт с другим клубом

  • 30.01.2022 15:25
  • 1126 просмотров
  • 1 комментарий
Английская пресса: Ярмоленко покинет Вест Хэм в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не покинет клуб до конца сезона. 

Как сообщает Football.London, украинский футболист отработает в клубе до конца контракта, который истекает летом 2022-го года.

Ожидается, что стороны не будут продлевать соглашение. 

В то же время, уже сейчас Ярмоленко может вести переговоры с другими клубами. 

В этом сезоне Ярмоленко сыграл 21 матч за «Вест Хэм», забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предлагает рекордные деньги за лидера «Лидса».

Источник — Football London

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 30.01.2022 15:58
    +2
    Бабки платите и не скулите там, раз у вас шотландский полупокер поставил интересы своей сборной выше клуба.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности