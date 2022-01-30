Вест Хэм предлагает рекордные деньги за лидера Лидса

«Вест Хэм» намерен купить полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса.

Ряд источников утверждает, что лондонский клуб предложил 50 миллионов фунтов за 26-летнего англичанина. Отметим, что этот трансфер может стать рекордным для «Вест Хэма».

Предыдущий рекорд клуб установил, подписав за 50 млн евро Себастьяна Аллера из «Айнтрахта».

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов фунтов.