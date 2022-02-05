Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Металлистом получилась больше, чем спарринг»

Наставник «Черноморца» высказался о матче Winter Cup 2022

  • 05.02.2022 12:45
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Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Металлистом получилась больше, чем спарринг»
© ФК Металлист. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук подвел итоги встречи с «Металлистом» в 1-м туре Winter Cup 2022. Основное время матча завершилось вничью (3:3), а в серии пенальти точнее оказались харьковчане (6:5).

— Я в целом доволен. Вышла такая игра — немного больше, чем тренировочная, чем обычный спарринг. И это хорошо, для нас так точно, так как мы получили необходимую информацию по нашим новым футболистам, а у нас новые практически все. По этой причине эта информация очень важна для нас. И в целом я доволен игрой, ибо понимаю, что мы тренируемся не так давно и какое-то движение вперед заметно. Видно, что мы понемногу прибавляем. Хотя работы еще очень много.

— Как правило, зимние сборы, пусть это был и полуофициальный матч, — время для экспериментов. Сегодня мы увидели эксперименты и у вас — к примеру, Гиорги Цитаишвили и Максим Брагару, атакующие футболисты, играли на флангах защиты. Как у вас родилась такая идея и как она воплотилась в реальность, по вашему мнению?
— Я футболистов могу только поблагодарить. Всех! За такую игру, за то, что они пытались сделать правильные вещи. Они хорошо потренировались, сделали сегодня правильное движение, это все в учебно-тренировочном процессе очень важно. А что касается экспериментов — это, наверное, очень громко названо. Я и не сомневался, что эти молодые футболисты могут играть на данной позиции. Мало играть на позиции крайнего защитника — нужно выполнять определенные функции при таком виде организации игры.

— О новичках вы уже начали говорить. Дубль Цонева, гол Юсова — форварды и атакующие футболисты вашей команды сегодня хорошо себя проявили, забили. Что вы о них скажете?
— Это очень хорошо. Я это всегда отмечал. Я всегда радуюсь, когда нападающие забивают, и уверен, что они тоже довольны. Это жизнь нападающего — он должен выходить на поле и в первую очередь забивать. Кроме того, они должны выполнять все, что от них требуется. А они сегодня это сделали на все 100%.

Источник — ФК Металлист

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