Владислав СУПРЯГА: «Луческу сказал, чтобы я больше не возвращался»

Украински й форвард Владислав Супряга, который перешел из «Динамо» в «Сампдорию», рассказал о том, как попрощался с наставником киевлян Мирчей Луческу.

«Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс. Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен», - сказал Супряга.

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