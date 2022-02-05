Владислав СУПРЯГА: «Луческу сказал, чтобы я больше не возвращался»

Новичок «Сампдории» рассказал о напутствии тренера «Динамо»

  • 05.02.2022 12:25
  • 2278 просмотров
  • 10 комментариев
Владислав СУПРЯГА: «Луческу сказал, чтобы я больше не возвращался»
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Украински й форвард Владислав Супряга, который перешел из «Динамо» в «Сампдорию», рассказал о том, как попрощался с наставником киевлян Мирчей Луческу.

«Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал чтобы я больше сюда не возвращался. Сказал чтобы я трудился, это для меня большой шаг. И сказал чтобы я не упускал свой шанс. Я ему очень благодарен за все что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Я ему очень благодарен», - сказал Супряга.

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Источник — BurBuzz

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov, 05.02.2022 12:27
    +7
    Эти заголовки
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    online
    Dfs2262ar, 05.02.2022 12:45
    +1
    Nashwill, 05.02.2022 12:36
    Ти такий же дебіл,як... та як всі "данєцкіє" на цьому сайті
    Вась, то есть ты считаешь что на сайте есть только твоё мнение, а противоположное - это все даунецкие? Ты себе льстишь сильно вася
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    u6464u, 05.02.2022 12:40
    +1
    А как тебе говорить чтоб тебе дошло , тебя раз отправили, тебе не дошло , вернулся , и что , теперь уже послали , может дойдёт до тебя.
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    online
    Володимир Ляшенко, 05.02.2022 12:39
    +1
    Nashwill, 05.02.2022 12:36
    Ти такий же дебіл,як... та як всі "данєцкіє" на цьому сайті
    По моєму, срач починаєш ти, а не "данєцкі".
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    Роман Романченков, 05.02.2022 12:47
    0
    Жена выгнала из дому, сказала, что бы я не возвращался. Для меня это шаг вперёд, я ей очень благодарен за всё. С ней я вырос как личность💪
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    online
    Володимир Ляшенко, 05.02.2022 12:37
    0
    Ну значить такої якості він футболіст. Хоч би мовчав... Особисто я Мірчі довіряю в цьому аспекті. Щось не пригадую гравців, яких забракував Луческу, щоб вони потім десь проявили себе.
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    online
    Nashwill, 05.02.2022 12:36
    -1
    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:31
    Такой же Лавочкин как Микола
    Ти такий же дебіл,як... та як всі "данєцкіє" на цьому сайті
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    hanter83, 05.02.2022 12:33
    -2
    😁😁😁😁😁
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    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:31
    -2
    Такой же Лавочкин как Микола
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    Bulba_sumkin, 05.02.2022 12:27
    -4
    Феноменальное бревно
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