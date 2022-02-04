ШЕВЧУК: «Перенос матча с Полесьем повлиял на наш тренировочный процесс»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук высказался о переносе стартового матча турнира Winter Cup 2022 против житомирского «Полесья» на 4 февраля.
«Мы знаем, что нашего старта на Winter Cup 2022 ждут многие болельщики не только в Украине, но и во всем мире. Сегодня я созванивался с друзьями из Англии, все они ожидают этой встречи. Перенос матча повлиял на наш тренировочный процесс, потому что завтра и послезавтра мы планировали выходные, но теперь смещаемся», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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