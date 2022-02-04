Эйпен
2 : 2
Андерлехт
03.02.2022, FT

Андерлехт ушел от поражения в Кубке Бельгии. Михайличенко отыграл 85 минут

Лиор Рафаэлов забил два пенальти для гостей и сравнял счет на 90+6 мин

  • 04.02.2022 00:59
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Андерлехт ушел от поражения в Кубке Бельгии. Михайличенко отыграл 85 минут
© Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

3 февраля в Кубке Бельгии сыгран полуфинальный матч. В первой игре «Эйпен» и «Андерлехт» разошлись миром (2:2).

Лиор Рафаэлов забил два пенальти для гостей и сравнял счет на 90+6 мин. Украинский защитник Богдан Михайличенко отыграл за «Андерлехт» 85 минут, после чего был заменен. Ответная игра будет сыграна 3 марта.

Днем ранее «Брюгге» обыграл «Гент» на выезде в первой игре (1:0) и получил перевес перед ответной встречей, которая состоится 2 марта. .

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Первый матч. 3 февраля

Эйпен – Андерлехт – 2:2

Голы: Превляк, 16 (пен), Петерс, 78 – Рафаелов, 6, 90+6.

Источник — Sport.ua

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