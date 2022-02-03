Соболь на поле. Брюгге обыграл Гент в первом матче полуфинала Кубка Бельгии

2 февраля в Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный матч.
«Брюгге» обыграл «Гент» на выезде в первой игре (1:0) и получил перевес перед ответной встречей, которая состоится 2 марта. Всю игру на поле у победителей провел защитник Эдуард Соболь.
Единственный гол в матче забил Шарль де Кетеларе на 56-й минуте. Украинский хавбек Роман Безус не попал в заявку хозяев поля.
В другой полуфинальной паре будут сражаться «Эйпен» и «Андерлехт» (3 февраля и 3 марта).
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Первый матч. 2 февраля
Гент – Брюгге – 0:1
Гол: де Кетеларе, 56.
Источник — Sport.ua
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