Гент
0 : 1
Брюгге
02.02.2022, FT

Соболь на поле. Брюгге обыграл Гент в первом матче полуфинала Кубка Бельгии

Украинский хавбек Роман Безус не попал в заявку хозяев поля

  • 03.02.2022 01:20
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Соболь на поле. Брюгге обыграл Гент в первом матче полуфинала Кубка Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный матч.

«Брюгге» обыграл «Гент» на выезде в первой игре (1:0) и получил перевес перед ответной встречей, которая состоится 2 марта. Всю игру на поле у победителей провел защитник Эдуард Соболь.

Единственный гол в матче забил Шарль де Кетеларе на 56-й минуте. Украинский хавбек Роман Безус не попал в заявку хозяев поля.

В другой полуфинальной паре будут сражаться «Эйпен» и «Андерлехт» (3 февраля и 3 марта).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Первый матч. 2 февраля

Гент – Брюгге – 0:1

Гол: де Кетеларе, 56.

Источник — Sport.ua

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