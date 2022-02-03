КУЧЕР: «Если Гвоздик сыграет за Металлист, то персонально с Усиком»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал прибытие знаменитого украинского боксера Александра Гвоздика в тренировочный лагерь харьковской команды.

— Александр Николаевич, есть вероятность, что Гвоздик сыграет за Металлист на Winter Cup?

— Думаю, что тут такая же вероятность, как и Усик сыграет за Полесье.

— Гвоздик уже тренировался с футболистами Металлиста?

— Нет. Он просто едет нас поддержать.

— Есть шанс, что Гвоздик сыграет за Металлист против Полесья Усика?

— Будем смотреть. Мы пока только сами узнали эту новость и комментировать не имеет смысла, сыграет он или нет.

— Если все же сыграет, на какой позиции вы будете его использовать?

— Конечно, персонально с Усиком, чтоб он его опекал.

— А если Вас Гвоздик впечатлит, может ли он рассчитывать на профессиональный контракт с Металлистом?

— Думаю, у него в планах есть еще боксерская карьера. Хочется пожелать ему в этом удачи.

Winter Cup 2022 пройдет с 4 по 12 февраля в турецком Белеке. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится 4 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».