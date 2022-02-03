ФОТО. Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед стартом Winter Cup

Титулованные украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном турнире Winter Cup 2022, провели так называемую битву взглядов.
Отметим, что Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», Гвоздик – харьковского «Металлиста».
К слову, в битве взглядов поучаствовали и президенты клубов Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.
Ранее сообщалось, что старт турнира Winter Cup 2022 перенесен из-за непогоды.
Источник — ФК Полесье
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