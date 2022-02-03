ФОТО. Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед стартом Winter Cup

Украинские боксеры продолжают подогревать интерес к футбольному турниру

  • 03.02.2022 15:37
  • 1153 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед стартом Winter Cup
© ФК Полесье

Титулованные украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном турнире Winter Cup 2022, провели так называемую битву взглядов.
 
Отметим, что Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», Гвоздик – харьковского «Металлиста».
 
К слову, в битве взглядов поучаствовали и президенты клубов Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.
 
Ранее сообщалось, что старт турнира Winter Cup 2022 перенесен из-за непогоды.

Источник — ФК Полесье

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    R1d3r, 03.02.2022 15:56
    0
    Ого, а давно Буткевич президент ФК Полесье? Учитывая, что он миллиардер, житомирский клуб должен как минимум в УПЛ играть.
    Ссылка
    online
    ABOBA, 03.02.2022 15:51
    0
    🔥 огонь
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    online
    Александр Купцов, 03.02.2022 15:39
    0
    Ну красавчики, че..креативненько, молодцы!)
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