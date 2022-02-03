ВИДЕО. Самый странный гол? Канада забила дичайшего дурака Сальвадору

Голкипер потерял мяч после серии рикошетов

  • 03.02.2022 16:12
  • 1078 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Самый странный гол? Канада забила дичайшего дурака Сальвадору
© Canada Soccer

Сборная Канады одержала победу над Сальвадором в рамках матча отбора ЧМ-2022 (2:0).
 
Открыл счет в матче 38-летний ветеран Атиба Хатчинсон. Все бы ничего, но с первого раза не совсем понятно что же произошло. Дело в том, что мяч залетел ворота не с первой попытки. После удара Атибы мяч попал в штангу, после чего отлетел в защитника Сальвадора и только после этого рикошетом от находящегося уже в горизонтальном положении Хатчинсон залетел в ворота. 
 
Больше всего в этом эпизоде жаль вратаря, который мог спасти свою команду, но потерял мяч и был застигнут врасплох после странного отскока.

Отметим, что сборная Канады за три тура до окончания отборочного этапа лидирует в турнирной таблице, опережая команды США и Мексики на четыре очка. Прямый путевки получат три команды, еще одна будет сражаться в межконтинентальных стыковых матчах.

 

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    olejio, 03.02.2022 16:27
    +2
    Думал, ну чем этот гол удивит. Ошибся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности