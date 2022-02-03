ВИДЕО. Самый странный гол? Канада забила дичайшего дурака Сальвадору

Сборная Канады одержала победу над Сальвадором в рамках матча отбора ЧМ-2022 (2:0).



Открыл счет в матче 38-летний ветеран Атиба Хатчинсон. Все бы ничего, но с первого раза не совсем понятно что же произошло. Дело в том, что мяч залетел ворота не с первой попытки. После удара Атибы мяч попал в штангу, после чего отлетел в защитника Сальвадора и только после этого рикошетом от находящегося уже в горизонтальном положении Хатчинсон залетел в ворота.



Больше всего в этом эпизоде жаль вратаря, который мог спасти свою команду, но потерял мяч и был застигнут врасплох после странного отскока.

Отметим, что сборная Канады за три тура до окончания отборочного этапа лидирует в турнирной таблице, опережая команды США и Мексики на четыре очка. Прямый путевки получат три команды, еще одна будет сражаться в межконтинентальных стыковых матчах.