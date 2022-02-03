Отбор на ЧМ. Канада, США, Мексика и Коста-Рика одержали победы

В Северной и Центральной Америке состоялись матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022.
Предлагаем ознакомиться с результатами:
- Ямайка – Коста-Рика – 0:1
- США – Гондурас – 3:0
- Сальвадор – Канада – 0:2
- Мексика – Панама – 1:0
Канадцы, набрав 25 очков в 11 матчах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (21) и Мексика (21).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.