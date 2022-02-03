Отбор на ЧМ. Канада, США, Мексика и Коста-Рика одержали победы

Обошлось без сенсаций

  • 03.02.2022 07:57
  • 392 просмотра
  • 0 комментариев
Отбор на ЧМ. Канада, США, Мексика и Коста-Рика одержали победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Северной и Центральной Америке состоялись матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Предлагаем ознакомиться с результатами:

  • Ямайка – Коста-Рика – 0:1
  • США – Гондурас – 3:0
  • Сальвадор – Канада – 0:2
  • Мексика – Панама – 1:0

Канадцы, набрав 25 очков в 11 матчах, возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (21) и Мексика (21).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности