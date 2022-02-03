Брайан РИАСКОС: «Никогда не было такого длинного отпуска, как в Металлисте»

Колумбийский футболист подвел итоги поединка с «Колубарой» (0:1)

  • 03.02.2022 14:25
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Брайан РИАСКОС: «Никогда не было такого длинного отпуска, как в Металлисте»
© ФК Металлист. Брайан Риаскос

Колумбийский легионер «Металлиста» Брайан Риаскос поделился впечатлениями от контрольного матча с сербской «Колубарой» (0:1) и работы на сборах в Турции.

— Брайан, было несколько неожиданно увидеть тебя на позиции правого защитника. Ранее когда-нибудь приходилось на ней играть?
— Впервые в жизни играл защитником. Конечно, это необычно для меня, поскольку я атакующий футболист. Но таким было решение главного тренера, а для меня основное — приносить пользу команде. На любой позиции надо выкладываться. Когда я получал мяч, то все равно бежал вперед, стараясь использовать свою сильную сторону — скорость. Я готов играть и в нападении, и в полузащите, сегодня попробовал себя в защите. Мне понравилось.

— Этой зимой ты впервые проходишь сборы с «Металлистом». Насколько сильно они отличаются от тех, что были в твоих предыдущих командах?
— Скажу так: отличается не столько работа на сборах, сколько отпуск перед ними. У меня еще никогда не было такого длинного отпуска! Раньше я отдыхал 20–25 дней, а на этот раз — полтора месяца. Но, главное, есть время подготовиться к кубковому поединку с «Зарей», который будет 1 марта. А 19 марта возобновляется чемпионат. Нам нужно подойти во всеоружии к официальным матчам и показать в них свои лучшие качества.

— Поражение от «Колубары» — первое для команды на сборах. Матч товарищеский, но все равно, наверно, немного расстроились?
— Проигрывать всегда неприятно. Какой бы ни был матч — официальный, неофициальный, — хочется побеждать. Но это сборы, на данный момент результат не столь важен. Будем двигаться дальше. Сегодня у нас теория, на ней постараемся разобрать наши ошибки и будем их исправлять. В следующем матче мы должны быть сконцетрированными с первой минуты и стремиться к победе. Поэтому не будем расстраиваться. Сейчас мы ведем подготовку к кубковому матчу, а затем команду ждут еще десять матчей в чемпионате. Вот где нам будет нужен результат.

— Уже завтра команда стартует в Winter Cup 2022. Какие у тебя ожидания от матча с «Черноморцем» и турнира в целом?
— «Металлист» в любом турнире выходит играть на победу. Даже несмотря на то, что сейчас только подготовительный период. Знаем, что в «Черноморец» вернулся тренер, который там уже работал, соперник играет в УПЛ. Но наша команда готова и хочет побеждать. А если мы будем выигрывать, сможем претендовать на высокое место в этом турнире.

Источник — ФК Металлист

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