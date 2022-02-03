ВИДЕО. Не хуже футболистов. Усик готовится к своему первому матчу

35-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, продолжает подготовку в составе «Полесья» на турецком учебно-тренировочном сборе.

Александр выполняет все упражнения в зале наравне с футболистами «Полесья».

Усик в составе «Полесья» примет участие в турнире Winter Cup 2022, который пройдет в турецком Белеке с 4 по 12 февраля. Также на турнире сыграют «Верес», «Черноморец» и харьковский «Металлист».

В первом матче Winter Cup 2022, который состоится в пятницу, 4 февраля, «Полесье» сыграет с «Вересом».

Поединок планировали провести 3 февраля, но матч был перенесен на один день из-за неблагоприятных погодных условий.

В детстве Усик занимался в футбольной школе симферопольской «Таврии». Играл на левом фланге полузащиты, но в 14 лет бросил футбол. В 15 лет Александр начал заниматься боксом.