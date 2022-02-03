«У меня есть четкая цель». Рамирес прибыл в расположение нового клуба

Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес прибыл в расположение нового клуба.



23-летний футболист теперь будет защищать цвета клуба «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде.



«Важно, чтобы команда побеждала, а я забивал много голов. Это то, что нам нужно больше всего. Я очень взволнован этим этапом в новом клубе.



У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, мы можем двигаться вперед. За последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом», – сказал венесуэльский футболист.



Отметим, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.