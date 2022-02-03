«У меня есть четкая цель». Рамирес прибыл в расположение нового клуба

Эрик планирует забивать много голов

  • 03.02.2022 11:20
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
«У меня есть четкая цель». Рамирес прибыл в расположение нового клуба
© ФК Спортинг Хихон. Эрик Рамирес

Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес прибыл в расположение нового клуба.
 
23-летний футболист теперь будет защищать цвета клуба «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде.
 
«Важно, чтобы команда побеждала, а я забивал много голов. Это то, что нам нужно больше всего. Я очень взволнован этим этапом в новом клубе.
 
У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, мы можем двигаться вперед. За последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом», – сказал венесуэльский футболист.
 
Отметим, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

Источник — Спортинг Хихон

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 03.02.2022 11:32
    +1
    Лоханулся ты Эрик , и из клуба претендующего на чемпионство , переместился в клуб середняк Сегунды и в сборной оба матча просидел на лавке .
    Интересно будут ли теперь вообще вызывать ?
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    online
    potemkin78, 03.02.2022 11:29
    0
    а какие были надежды, но 4 игры за пол года?
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