«У меня есть четкая цель». Рамирес прибыл в расположение нового клуба

Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес прибыл в расположение нового клуба.
23-летний футболист теперь будет защищать цвета клуба «Спортинг Хихон», выступающий в испанской Сегунде.
«Важно, чтобы команда побеждала, а я забивал много голов. Это то, что нам нужно больше всего. Я очень взволнован этим этапом в новом клубе.
У меня есть четкая цель. Надеюсь внести свой вклад в ее достижение. Уверен, мы можем двигаться вперед. За последнее время я добился прогресса. Теперь у меня есть возможность, которой я хочу воспользоваться наилучшим образом», – сказал венесуэльский футболист.
Отметим, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.
✅ "Muy ilusionado con esta oportunidad".#RealSporting pic.twitter.com/G87E5uYHVG— Real Sporting (@RealSporting) February 2, 2022
Источник — Спортинг Хихон
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