Александр УСИК: «Гвоздик cказал, что попробует себя в футболе»

На Winter Cup 2022 может состояться принципиальный поединок

  • 03.02.2022 07:19
  • 670 просмотров
  • 2 комментария
Александр УСИК: «Гвоздик cказал, что попробует себя в футболе»
© Instagram. Александр Гвоздик и Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слухи о том, что боксер Александр Гвоздик может принять участие в Winter Cup 2022, сыграв за «Металлист».

«Да, мы вчера разговаривали с Александром по этому поводу. Все замечательно. СМИ разговаривают - это круто. Почему бы и нет? Александр провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать что-то то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе.

Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность - надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато желание огромное», - сказал Усик.

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    SebastianTrueman, 03.02.2022 08:47
    0
    Шоу.
    Ссылка
    online
    stopor2016, 03.02.2022 07:41
    0
    Дурдом ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности