ГВОЗДИК: «Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готов сыграть за «Металлист» против украинского боксера Александра Усика и «Полесья» на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022:

«Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, так как не являюсь большим фанатом футбола».

В турнире Winter Cup 2022, который начинается 3 февраля, примут участие 4 команды: «Верес», «Черноморец», «Полесье» и «Металлист».

ФОТО. Гвоздик побывал на дне рождения Александра Ярославского, президента Металлиста