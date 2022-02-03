ГВОЗДИК: «Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья»

В турнире Winter Cup 2022, который стартует 3 февраля, примут участие 4 команды

  • 03.02.2022 02:55
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ГВОЗДИК: «Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья»
© Instagram. Ярославский и Гвоздик

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готов сыграть за «Металлист» против украинского боксера Александра Усика и «Полесья» на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022:

«Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, так как не являюсь большим фанатом футбола».

В турнире Winter Cup 2022, который начинается 3 февраля, примут участие 4 команды: «Верес», «Черноморец», «Полесье» и «Металлист». 

ФОТО. Гвоздик побывал на дне рождения Александра Ярославского, президента Металлиста

Источник — Трибуна

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