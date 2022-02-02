ГЕЛЬЗИН: «Если руководство УАФ останется, мне нет смысла идти в футбол»

Бывший президент «Олимпика» – о тяжелой ситуации в донецком клубе

  • 02.02.2022 22:45
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ГЕЛЬЗИН: «Если руководство УАФ останется, мне нет смысла идти в футбол»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Бывший президент «Олимпика» Владислав Гельзин поделился мнением о ситуации, которая сложилась в донецком клубе.
 
«Я также узнал об этом из интернета. Вы же знаете, с определенного момента я не имею отношения к делам клуба. Но могу только сказать еще раз – при нынешнем руководстве украинского футбола, которое составляют одни потребители, у нас к футболу будет оставаться скептическое отношение. Относительно того, что сейчас происходит, и с «Олимпиком», и вокруг других клубов – к сожалению, большое разочарование.
 
- Если информация подтвердится, какие шансы у «Олимпика» в будущем возродиться и быть, примерно как тот же «Металлист», ведущей боевой футбольной единицей украинского футбола? Сколько на это понадобится времени?
- Я так понимаю, что у президента «Металлиста» тоже был определенный срок, связанный с невозможностью заниматься футболом. Я сейчас благодаря уже упомянутым руководителям нашего футбола жду окончания своего срока. Время пока есть, посмотрим, что будет с тем же «Олимпиком», может он еще не будет потерян. Очень хочу, чтобы клуб сохранился, а там уже как сложится. Во всяком случае, у меня есть еще какой-то период, чтобы осмотреться, плюс будут выборы. Если опять придут эти люди, то мне, наверное, нет смысла больше идти в футбол. Считаю, что к тем людям, за счет которых сегодня держится украинский футбол, должно быть элементарное уважение, – сказал Гельзин.

Очередные выборы главы УАФ должны состояться в марте 2022 года.

В прошлом году Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на 5 лет.

Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против «Шахтера». Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол «Олимпика»), а также матерился во время флэш-интервью.

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Источник — Footboom

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