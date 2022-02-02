Тренер уволился, игроки ушли. Олимпик планирует продолжать выступления

Генеральный директор «Олимпика» Светлана Шистарева опровергла информацию о том, что клуб снимается с выступлений в Первой лиге.

Однако подтвердила уход тренера Сергея Литовченко и ряда футболистов.

«Клуб не расформирован. Работает ли в «Олимпике» главным тренером Литовченко? Нет, не работает, он уволился. Сегодня-завтра наша пресс-служба даст на официальном сайте всю информацию».

«Расформирован — это неправильная информация. По некоторым причинам главный тренер и ряд игроков уволены. Но команда собирается выступать», - сказала Шистарева.