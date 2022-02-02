Олимпик может доиграть сезон. Решение будет объявлено 3 февраля

Руководство клуба размышляет о будущем донецкой команды

  • 02.02.2022 13:47
  • 449 просмотров
  • 0 комментариев
Олимпик может доиграть сезон. Решение будет объявлено 3 февраля
© ФК Олимпик Донецк

В среду, 2 февраля, стало известно, что донецкий «Олимпик» распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов.

Руководство клуба пока размышляет, сниматься ли с чемпионата или доиграть сезон молодежью. Ожидается, что официально позиция «Олимпика» по этому поводу будет озвучена в четверг, 3 февраля.

«Олимпик» занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска. В нынешнем сезоне главным тренером коллектива работал Сергей Литовченко.

Ранее «Олимпик» выставил на продажу клубный автобус.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности