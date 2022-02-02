Олимпик может доиграть сезон. Решение будет объявлено 3 февраля

В среду, 2 февраля, стало известно, что донецкий «Олимпик» распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов.

Руководство клуба пока размышляет, сниматься ли с чемпионата или доиграть сезон молодежью. Ожидается, что официально позиция «Олимпика» по этому поводу будет озвучена в четверг, 3 февраля.

«Олимпик» занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска. В нынешнем сезоне главным тренером коллектива работал Сергей Литовченко.

Ранее «Олимпик» выставил на продажу клубный автобус.