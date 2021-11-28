ФОТО. Что случилось? Донецкий Олимпик продает свой клубный автобус

Донецкий клуб «Олимпик» продает свой клубный автобус на сервисе объявлений Auto.RIA

В описании указано, что автобус продается в связи с закрытием футбольного клуба.

Судя по всему, речь идет о старом клубе Владислава Гельзина. Летом 2021 года он передал клуб другим владельцам, которые используют бренд «Олимпика» для новой команды. Новых владельцев «Олимпика» различные СМИ в своих публикациях связывают с клубом Второй лиги «Рубикон» Киев.

За автобус продавец хочет получить 125 тысяч евро.

Текст объявления:

«Продам клубный автобус в идеальном состоянии. Пройдено полное ТО. Продается в связи с закрытием футбольного клуба. Автобус LUX класса сделан по спецзаказу для футбольной команды. 32 посадочных места. Подойдет для междугородних перевозок спортивных команд, а также можно использовать как туристический автобус LUX класса».

Обновлено. Вскоре из объявления была удалена фраза «Продается в связи с закрытием футбольного клуба».

ФОТО. Донецкий Олимпик продает свой клубный автобус