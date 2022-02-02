Бывший хавбек Динамо стал одноклубником Марлоса в Атлетико Паранаэнсе

Полузащитник «Сан-Паулу» Витор Буэно, который известен в Украине по непродолжительным выступлениям за «Динамо» с 2018 по 2019 годы, перешел в «Атлетико Паранаэнсе».

В новый клуб Буэно перешел на правах свободного агента. Его контракт с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан на три года – до 31 декабря 2024-го.

Напомним, накануне новичком «Атлетико Паранаэнсе» стал экс-хавбек «Шахтера» и сборной Украины Марлос, подписавший однолетний договор с клубом.