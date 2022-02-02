В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Бразилии разгромила команду Парагвая (4:0).
Голы у бразильцев забили Рафинья, Филиппе Коутиньо, Антони и Родриго.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бразилия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Бразилия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Бразилия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.