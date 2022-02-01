Бразилия – Парагвай. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 01.02.2022 15:40
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Бразилия – Парагвай. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира-2022 Бразилия – Парагвай.

«В предыдущем туре Бразилия сыграла вничью 1:1 с Эквадором. На гол Каземиро в первом тайме эквадорцы ответили точным ударом Торреса. Парагвай на своем поле проиграл Уругваю, за который точно пробил Суарес в дебюте второго тайма.

В турнирной таблице бразильцы с 36 очками уверенно лидируют. Парагвайцы с 13 баллами находятся на девятой позиции.

В своей истории соперники играли между собой 85 раз. В 51 поединке победу одержали бразильцы, в 11 встречах сильнее оказались парагвайцы, еще 23 встречи завершились вничью.

Это будет домашняя игра для бразильцев. Сложный у них соперник. Но, думаю, что бразильцы должны справиться с Парагваем», - сказал Бартулович.

Матч Бразилия – Парагвай состоится 2-го февраля. Начало встречи в 02:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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