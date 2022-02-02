Бразилия
4 : 0
Парагвай
02.02.2022, FT

Отгрузили четыре мяча. Бразилия разгромила Парагвай и уверенно лидирует

Голы у бразильцев забили Рафинья, Филиппе Коутиньо, Антони и Родриго

  • 02.02.2022 04:35
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Отгрузили четыре мяча. Бразилия разгромила Парагвай и уверенно лидирует
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Бразилии разгромила команду Парагвая (4:0).

Голы у бразильцев забили Рафинья, Филиппе Коутиньо, Антони и Родриго.

Бразильцы уверенно лидируют в турнире (39 очков) и ранее уже обеспечили себе место в финальной стадии ЧМ. Парагвай потерял все шансы выступить в Катаре.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Бразилия – Парагвай – 4:0

Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88.

Бразилия: Эдерсон, Алекс Теллес, Маркиньос, Тиагу Силва, Дани Алвес, Фабиньо, Коутиньо (Гимарайнс, 73), Лукас Пакета (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Антони, 61), Кунья (Габриэл Жезус, 62), Рафинья (Эвертон Рибейро, 82).

Парагвай: Сильва, Арсамендия (Мартинес, 46), Алонсо, Бальбуэна, Рохас (Эскобар, 46), Санчес (Энкисо, 88), Вильясанти (Бенитес, 69), Самудио, Альмирон, Охеда, Гонсалес (Санабрия, 69).

Предупреждения: Арсамендия, 20. Вильясанти, 45. Алонсо, 78.

Судья: Тельо (Аргентина)

Источник — Sport.ua

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