Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко была интересна Польша, но в Дженоа отморозились»

Андрей Шевченко не договорился с Грифонами

  • 01.02.2022 20:30
  • 1570 просмотров
  • 4 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко была интересна Польша, но в Дженоа отморозились»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что руководство «Дженоа» вообще не шло на контакт с тренером Андреем Шевченко по поводу разрыва контракта.

Шевченко хотел работать со сборной Польши, но итальянский клуб отказался.

«Было серьезное предложение из Польши. Шевченко было это интересно, но были нюансы - это поведение «Дженоа». Там вообще не идут на контакт по поводу разрыва контракта. На этот момент у Шевченко главный вопрос - решить отношения с «Дженоа».

«Сейчас там просто «отморозились». Есть такие клубы в Италии. Ему нужно решить вопрос с «Дженоа».

«В Италии СМИ поддерживают Шевченко, у него хорошая пресса. Думаю, у него будут предложения и в Италии, и в других странах», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:17
    0
    Журналист Игорь Цыганык
    ————————————
    Ссылка
    Alex Wel, 01.02.2022 21:16
    0
    PFCLviv, 01.02.2022 21:12
    Пазік пролетів з Польщею, бо Пазік в корєшах з Абрамовичем. Поляки такого не люблять.
    Дженоа з радістю б позбулася Пазіка але Пазік дійсно хитровимаханий, хотів і бабки Дженоа і бабки польські!
    твои любимые пшеки это только благодаря 3 рейху и сырысыры а так даже воевать не смогли . их них офицеров как овец стреляли позорников.
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    Serhii P., 01.02.2022 20:52
    0
    Циганик, не пиши дурниць: якби Шевченко відмовився від компенсації, "Дженоа" з радістю б погодився. А Шева хоче і рибку з'їсти, і ...
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    online
    PFCLviv, 01.02.2022 21:12 (изменен)
    -1
    Пазік пролетів з Польщею, бо Пазік в корєшах з Абрамовичем. Поляки такого не люблять.
    Дженоа з радістю б позбулася Пазіка але Пазік дійсно хитровимаханий, хотів і бабки Дженоа і бабки польські!
    Ссылка
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