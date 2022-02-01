Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко была интересна Польша, но в Дженоа отморозились»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что руководство «Дженоа» вообще не шло на контакт с тренером Андреем Шевченко по поводу разрыва контракта.

Шевченко хотел работать со сборной Польши, но итальянский клуб отказался.

«Было серьезное предложение из Польши. Шевченко было это интересно, но были нюансы - это поведение «Дженоа». Там вообще не идут на контакт по поводу разрыва контракта. На этот момент у Шевченко главный вопрос - решить отношения с «Дженоа».

«Сейчас там просто «отморозились». Есть такие клубы в Италии. Ему нужно решить вопрос с «Дженоа».

«В Италии СМИ поддерживают Шевченко, у него хорошая пресса. Думаю, у него будут предложения и в Италии, и в других странах», - сказал Цыганык.