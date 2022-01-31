ОФИЦИАЛЬНО: Сборную Польши возглавил Чеслав Михневич

Специалист будет готовить польскую команду к поединку плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России

  • 31.01.2022 14:33
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ОФИЦИАЛЬНО: Сборную Польши возглавил Чеслав Михневич
© pzpn.pl

В понедельник, 31 января, новым главным тренером сборной Польши по футболу был назначен 51-летний польский специалист Чеслав Михневич.

Контракт со специалистом заключен до конца 2022 года с возможностью продления.

«После разговоров, анализа и долгих размышлений я сделал выбор, которым доволен, и считаю его наилучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня конкретикой своих планов. Наша главная цель — матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на чемпионат мира в Катаре», — сказал глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша.

Всю свою карьеру игрока Михневич провел в Польше, выступая на позиции голкипера. Чеслав защищал цвета «Балтыка» из Гдыни (1985-1993), гданьской «Полонии» (1993-1996) и «Амики» (1996-2000).

Тренерская карьера Михневича также прошла в Польше. С 2017 по 2021 годы специалист тренировал польскую национальную команду U-21. С 2020 по 2021 годы тренировал варшавскую «Легию».

В первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с Россией 24 марта. В случае успеха, польская команда встретится с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.

Ранее сообщалось, что сборную Польши мог возглавить 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко.

Источник — Польский футбольный союз

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