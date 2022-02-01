Йожеф САБО: «Шахтер будет чемпионом и возьмет Кубок Украины»

Специалист считает, что Роберто Де Дзерби понял наш чемпионат

  • 01.02.2022 15:10
  • 671 просмотр
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Шахтер будет чемпионом и возьмет Кубок Украины»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга УПЛ.
 
— Какие ожидания от борьбы за титулы во втором круге УПЛ?
— В любом случае, «Шахтер» будет чемпионом. Кубок тоже возьмут «горняки». «Шахтер» усилился, Де Дзерби уже разбросал некоторых бразильцев, увидев, что они негодные. Он понял наш чемпионат. После перерыва «Шахтер» станет только сильнее. «Динамо» же останется на прежнем уровне. Луческу дал молодежи все, что мог. На Шапаренко еще можно «кататься» — он показывает игру. Центральные защитники киевлян тоже неплохие. Остальные — не годятся. Нападающих нет, крайних — тоже.
 
— Кто возьмет бронзовые медали?
— На бронзу претендуют 4-5 команд. По моему мнению, больше всего шансов у «Ворсклы». «Днепр-1» еще навяжет борьбу.
 
— Есть ли прогресс в нашем чемпионате, в сравнении с прошлыми годами?
— Говорят по-разному, но я не вижу прогресса. У нас упал уровень футбола. Это показали международные игра — наши команды проиграли средним командам в еврокубках.
 
Нужно покупать серьезных футболистов из-за рубежа и на них строить игру. В нашем чемпионате игроки крутятся из клуба в клуб, но прогресса нет никакого. Класс и уровень чемпионата от этого не повышается.

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Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Милан Милан, 01.02.2022 15:27
    +3
    какой бюджет Шахтера и Динамо? У Шахтера деньги, более дорогие игроки, у Динамо только Луческу, думаю этого маловато. Пусть болельщики Шахтера торжествуют сейчас от того, что хозяин их клуба самый большой паразит, кровосися, как говаривал Азаров!), который выкачивает деньги из украинцев. Думаю рано или поздно, его посадят. И закончится золотая эра Шахтера.
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    bolelschik, 01.02.2022 15:21
    +3
    Полностью сдал себя. Я обожал Сабо как футболиста, у него был страшный удар, забивал с центра поля. И теперь такой позор. Жалко его. Денисов радуется, перекупил экс-звезду Динамо. Правда, Луческу им ответил ..
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    ZaE, 01.02.2022 15:15
    +1
    Старий маразматик.
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    online
    Dominik, 01.02.2022 15:29
    0
    Ежик, ежик!!!! ТОчно в тумане!!!
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    online
    Face Control, 01.02.2022 15:36
    -1
    Милан Милан, 01.02.2022 15:27
    какой бюджет Шахтера и Динамо? У Шахтера деньги, более дорогие игроки, у Динамо только Луческу, думаю этого маловато. Пусть болельщики Шахтера торжествуют сейчас от того, что хозяин их клуба самый большой паразит, кровосися, как говаривал Азаров!), который выкачивает деньги из украинцев. Думаю рано или поздно, его посадят. И закончится золотая эра Шахтера.
    Просто не все президенты клубов тратят все деньги на казино в Монако.
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    online
    m@x__krot, 01.02.2022 15:22
    -3
    Face Control, 01.02.2022 15:22
    Макс, ты как всегда прав, ждём Металлист всем миром, хотя, некоторые не ждут... некоторые автобусики.
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    online
    Face Control, 01.02.2022 15:22
    -3
    m@x__krot, 01.02.2022 15:20
    Шахтёр все выиграет ,а для дынамо это будет последние серебро ,потом когда вернётся металлист у них будет только бронза максиммум ,а может 4 суркис же мечтает обо этом сам говорит
    Макс, ты как всегда прав, ждём Металлист всем миром, хотя, некоторые не ждут... некоторые автобусики.
    Ссылка
    online
    m@x__krot, 01.02.2022 15:21
    -4
    ZaE, 01.02.2022 15:15
    Старий маразматик.
    Все давно уже знают что ты такой и есть ,зачем ещё раз написал
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    online
    Face Control, 01.02.2022 15:14
    -4
    Это объективная правда, подачки от Шахтёра бывают примерно раз в пять лет. Автобусникам из Кипра даже судьи не помогут, тем более их уже карма начала бить за тот самый матч с Александрией и тот самый «пенальти».
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    online
    m@x__krot, 01.02.2022 15:20
    -5
    Шахтёр все выиграет ,а для дынамо это будет последние серебро ,потом когда вернётся металлист у них будет только бронза максиммум ,а может 4 суркис же мечтает обо этом сам говорит
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