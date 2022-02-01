Йожеф САБО: «Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из Динамо»

Бывший тренер столичного клуба – о трансферах киевлян

  • 01.02.2022 13:56
  • 2424 просмотра
  • 11 комментариев
Йожеф САБО: «Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из Динамо»
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о последних трансферах игроков «Динамо» и ожиданиями от второго круга чемпионат Украины.
 
– У Супряги получится раскрыться в чемпионате Италии?
– Главный вопрос – будет ли он играть? Если сядет на скамейку, то о каком выкупе может идти речь? Я много работал с молодыми ребятами: с группой и один на один. Смотрел, есть ли способность расти. Если нет скорости – что поделаешь? Если нет мысли – тоже очень тяжело. Если есть данные, то нужно давать возможность проявить себя. Если «Сампдория» берет Владислава, значит знает, на что рассчитывает. Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из «Динамо».
 
– Рамиреса отдали в аренду хихонскому «Спортингу». Почему у венесуэльца не получается закрепиться в «Динамо»?
– Думаю, что это решение Луческу – отдать Рамиреса в аренду. Значит, ему что-то не нравится в игре венесуэльца. Жаль, конечно, что «Динамо» покупает форвардов и отдает.
 
– Кто будет основным нападающим в «Динамо» после перерыва?
– Беседин, если заиграет. Работоспособный парень, но забивает немного. Скорее всего, он станет основным форвардом.
 
– Сообщалось, что Виктор Цыганков отклонил предложение об аренде от «Монако» – чемпионат Франции не подходит Цыганкову?
– Во-первых, 20 млн. евро за Цыганкова – сильно завышенная сума. Во-вторых, он очень часто травмируется. Поэтому Виктор тщательно обдумывает – идти куда-то, или уже заканчивать в «Динамо».
 
Во Франции английский язык не очень воспринимается. Нужно выучить французский. Пока выучит, пройдет несколько месяцев. А будет ли он играть там – никто не знает. Я не уверен. Он понизил свое мастерство. Поэтому, я тоже думаю, что Цыганкову лучше остаться в «Динамо».

Источник — 1927.kiev.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 01.02.2022 14:32
    +4
    Face Control, 01.02.2022 14:29
    От автобусников из Кипра все хотят сбежать, это логично.
    Элано, Матузалем, Тайсон, и ещё много кто с вами согласен
    Ссылка
    winner2012, 01.02.2022 15:07
    +3
    Ну да, ну да, Циганков понизил уровень… идёт на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Украины будучи полузащитником)
    Вопрос: а кто ж тогда повысил уровень в нашем чемпионате, кроме Довбика? Какой полузащитник забил больше? Или вообще в Динамо в этом сезоне кто больше забил? И травмы перестали мучать, отыграл 18 матчей в чемпионате.
    Дед с башкой точно не дружит.
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    DK1961, 01.02.2022 14:29
    +2
    Ежик: я готов писать и говорить все что угодно, лишь бы против клуба, которому я всем обязан и против которого мой ХОЗЯИН
    Ссылка
    bolelschik, 01.02.2022 15:28
    +1
    Супряга в Динамо чувствовал себя как кот в масле - не забивал, а Луческу все равно ставил в основу
    Ссылка
    Вова Бойко, 01.02.2022 14:39
    +1
    Дєд в свойом стилі)
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 14:23
    +1
    трудится надо на тренеровках как Шева в его годы, отрабатывать удары
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 15:31
    0
    bolelschik, 01.02.2022 15:28
    Супряга в Динамо чувствовал себя как кот в масле - не забивал, а Луческу все равно ставил в основу
    ДК из-за сменны системы аренды игроков и из-за того что у Суркисов напряг с деньгами решили избавится от долголежащего шлака
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 15:15
    -1
    winner2012, 01.02.2022 15:07
    Ну да, ну да, Циганков понизил уровень… идёт на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Украины будучи полузащитником)
    Вопрос: а кто ж тогда повысил уровень в нашем чемпионате, кроме Довбика? Какой полузащитник забил больше? Или вообще в Динамо в этом сезоне кто больше забил? И травмы перестали мучать, отыграл 18 матчей в чемпионате.
    Дед с башкой точно не дружит.
    да понизил и скорее именно отношением к игре, самоотдаче на поле
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 14:29
    -7
    От автобусников из Кипра все хотят сбежать, это логично.
    Ссылка
    anacreon, 01.02.2022 14:28
    -7
    Как Цыганкова опустил. И главное, что всё по делу.
    На Цыганкове можно ставить крест. Травматичный. Понизил мастерство.
    Надо было справлять пока был молодой и перспективный.
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    BestOf, 01.02.2022 13:59
    -10
    Лучше гнить в других клубах ,чем в кипрском динамо
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