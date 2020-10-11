Йожеф САБО: «Против Испании у нас шансов нет»

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением о матче сборной Украины против Германии (1:2) и рассказал про ожидания от противостояния с Испанией.

«Преимуществом в этом поединке полностью владела сборная Германии. Немцы умело держали мяч, и только в последние 10 минут украинцы сыграли хорошо и даже могли сравнять счет. Скорее всего, сборная Германии просто остановилась – это психология. Когда ты ведешь в счете 2:0, невольно расслабляешься. Не исключено также, что немцы устали… Если бы команда Шевченко так играла в первом тайме, счет, естественно, был бы другим.

Против Испании у нас шансов нет. Сейчас любой состав национальной команды выглядит плохо. Тот же Ярмоленко, который сидит в запасе «Вест Хэма», выпадает из игры, Цыганков, которому я ранее выдал столько авансов, никак не может прийти в себя, Коваленко – нулевой, Соболь – в атаке неплохо действовал, но в обороне ошибался. Тренерскому штабу сборной Украины нужно где-то искать центральных защитников. Перемещение в центр Миколенко ощутимо обедняет игру команды на фланге. Конечно, не хватает еще других футболистов «Шахтера» - заболевших ребят. Не хватает, прежде всего, того состава, который был под рукой Андрея Шевченко во время отбора на Евро-2020».