ДЕНИСОВ: «О дебюте Усика на Winter Cup 2022 напишут все мировые СМИ»

Известный журналист – об участии чемпиона мира по боксу в футбольном турнире

  • 01.02.2022 10:37
  • 687 просмотров
  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «О дебюте Усика на Winter Cup 2022 напишут все мировые СМИ»
© Instagram. Александр Усик

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о кубке, который будет вручаться победителю Winter Cup 2022, а также высказался о предстоящем выступлении на турнире боксера Александра Усика. Напомним, что украинский чемпион будет играть за житомирское «Полесье».

«Мы рассматривали несколько вариантов дизайна трофея Winter Cup 2022. Хотелось, чтобы он, с одной стороны, был ни на что не похож. Но это очень тяжело, ведь турниров много, и все кубки так или иначе похожи друг на друга. Но этот, благодаря своему цвету – действительно что-то новое. Такой трофей трудно будет с чем-то спутать, он оригинален. Каждый хороший кубок должен быть тяжелым. Это действительно тяжелый кубок. Его будет очень сложно поднять над головой, а это значит, что выиграть его будет не менее тяжело.

С одной стороны, организовывать этот турнир было очень сложно, потому что это наш первый опыт. А с другой – очень легко, потому что с нами наши партнеры-соучредители. Это Александр Ярославский, Геннадий Буткевич, которые хотят, чтобы турнир состоялся и был очень ярким. Вчера появилась новость, что за Полесье на Winter Cup 2022 сыграет Александр Усик. Думаю, что, когда он сыграет свой матч в форме Полесья, на следующий день об этом напишут все мировые СМИ. Так что я считаю, что этот турнир станет известным», - сказал Денисов.

Напомним, турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Via Bor, 01.02.2022 10:49
    +1
    Ход конечно сильный, но интересно сколько пришлось Усика отбашлять)
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    Kovalchuk, 01.02.2022 10:50
    0
    Напишут про Усика, а не про какой-то непонятный турнир, и смотри чтобы прямой эфир был без сбоев
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