Агент Супряги: «Сампдория хотела подписать Влада еще прошлым летом»

Футбольный менеджер Иван Пироженко, который работает с нападающим Владиславом Супрягой, поделился подробностями перехода форварда в итальянскую «Сампдорию».

«Сампдория» следила за Владом уже не первый год. Они были очень близки к его подписанию прошлым летом, но не сложилось. Поэтому, после определенных раздумий и консультаций, они вернулись к Супряге в это трансферное окно, и сейчас все состоялось.

Влад обязан быть успешным в «Сампдории». Тренер собирал много информации у Луиджи Ночентини, который тренировал «Днепр-1», о том, как он при нем прогрессировал, на что делали акцент. Поэтому, я думаю, «Сампдория» обладает полной информацией о том, что делать с этим футболистом и как развить его лучшие качества. Думаю, это будет интересный опыт для него и для нас, так как все надо будет делать быстро и качественно, чтобы оправдать возложенные на него надежды, «Сампдория» продлила аренду и, через определенное время, оформила полноценный трансфер», - сказал Пироженко.

В нынешнем сезоне форвард провел 3 матча за «Динамо» в УПЛ, 1 в Суперкубке Украины и 2 в Лиге чемпионов. Отметим, что новый клуб Супряги идет на 16-ом месте в Серии А. От зоны вылета их отделяет три очка.