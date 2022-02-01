ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон купил Деле Алли

«Эвертон» официально объявил о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Английский футболист подписал контракт до конца июня 2024 года.
Английская пресса отмечает, что за 25-летнего футболиста «ириски» заплатили больше 40 миллионов фунтов.
Деле Алли большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме». В этом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист за «шпор».
Ранее «Эвертон» арендовал Донни ван де Бека.
Также 31 января «Эвертон» назначил на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
👋 @dele_official pic.twitter.com/3Zxj20O4BU— Everton (@Everton) February 1, 2022
Источник — Sport.ua
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