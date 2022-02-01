ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон купил Деле Алли

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  • 01.02.2022 02:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон купил Деле Алли
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» официально объявил о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Английский футболист подписал контракт до конца июня 2024 года.

Английская пресса отмечает, что за 25-летнего футболиста «ириски» заплатили больше 40 миллионов фунтов. 

Деле Алли большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме». В этом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист за «шпор».

Ранее «Эвертон» арендовал Донни ван де Бека.

Также 31 января «Эвертон» назначил на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Источник — Sport.ua

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