ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон купил Деле Алли

«Эвертон» официально объявил о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Английский футболист подписал контракт до конца июня 2024 года.

Английская пресса отмечает, что за 25-летнего футболиста «ириски» заплатили больше 40 миллионов фунтов.

Деле Алли большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме». В этом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист за «шпор».

Ранее «Эвертон» арендовал Донни ван де Бека.

Также 31 января «Эвертон» назначил на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.