В чем выгода? Динамо продолжит платить зарплату Супряге и Рамиресу

«Сампдория» и «Спортинг» оставили финансовую нагрузку на киевском клубе

  • 31.01.2022 17:53
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В чем выгода? Динамо продолжит платить зарплату Супряге и Рамиресу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

В воскресенье, 30 января, киевское «Динамо» объявило об арендных соглашениях двух своих футболистов. 21-летний украинец Владислав Супряга перешел в итальянскую «Сампдорию», а 23-летний венесуэлец Эрик Рамирес ближайшие месяцы будет выступать в хихонском «Спортинге».

В процессе переговоров столичный клуб хотел, чтобы «Сампдория» и «Спортинг» взяли на себя выплату заработной платы этих футболистов. Однако добиться этого не получилось, поэтому и Владислав Супряга, и Эрик Рамирес во время действия аренды будут получать зарплату в киевском «Динамо».

По имеющимся данным, Супряга при переходе из «Днепра-1» в «Динамо» получил оклад в пределах $500 тысяч в год, а Эрик Рамирес, переехавший из словацкого ДАКа — $600 тысяч в год.

Аренда Супряги в «Сампдорию» рассчитана на полтора года с правом выкупа. Эрик Рамирес отправился в Испанию до конца текущего сезона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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