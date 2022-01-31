Даниил СИКАН: «Ганза — топ-клуб. Не терпится приступить к делу»

20-летний украинский форвард Даниил Сикан прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в немецкую «Ганзу» из Ростока на правах аренды.

«Мне не терпится приступить к делу, и я действительно с нетерпением жду того времени, когда начну играть за этот клуб. «Ганза» — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями. Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона», — отметил Сикан.

После 20-ти сыгранных туров «Ганза» занимает 14-е место во Второй Бундеслиге из 18-ти возможных, имея в активе 21 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 21-32.

Днем ранее «Ганза» арендовала 22-летнего форварда «Гамбурга» Робина Мейсснера.

Контракт Сикана принадлежит «Шахтеру» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за €150 тысяч. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.