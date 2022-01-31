Даниил СИКАН: «Ганза — топ-клуб. Не терпится приступить к делу»

Украинский нападающий «Шахтера» поделился впечатлениями о переходе в немецкую команду

  • 31.01.2022 17:19
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Даниил СИКАН: «Ганза — топ-клуб. Не терпится приступить к делу»
© ФК Ганза. Даниил Сикан

20-летний украинский форвард Даниил Сикан прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в немецкую «Ганзу» из Ростока на правах аренды.

«Мне не терпится приступить к делу, и я действительно с нетерпением жду того времени, когда начну играть за этот клуб. «Ганза» — топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с прекрасными традициями. Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь добиться хороших результатов и успешно провести оставшуюся часть сезона», — отметил Сикан.

После 20-ти сыгранных туров «Ганза» занимает 14-е место во Второй Бундеслиге из 18-ти возможных, имея в активе 21 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 21-32.

Днем ранее «Ганза» арендовала 22-летнего форварда «Гамбурга» Робина Мейсснера.

Контракт Сикана принадлежит «Шахтеру» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за €150 тысяч. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Источник — ФК Ганза

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    johndow, 31.01.2022 17:30
    +8
    Ну про топ-клуб это он знатно лизнул… Забивай побольше)
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    sahka1981, 31.01.2022 17:53 (изменен)
    +3
    Умник, 31.01.2022 17:49
    По сравнению с Мариуполем так топ, чего уж там говорить
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    online
    Умник, 31.01.2022 17:49
    +2
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    online
    scout1202, 31.01.2022 17:59
    +1
    ну краще в такому топ-клубі, ніж в іншому топ-клубі, але на лавці
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    online
    zzg77, 31.01.2022 17:56
    +1
    Полностью с ним согласен - по сравнению с Шахтёром, Ганза - топ-клуб!
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    axylinam, 31.01.2022 17:33
    +1
    Интересно, по каким критериям Ганза для Сикана стала топ клубом, у кротят видимо особый критерий, чем глубже зарылись в навоз,тем больше пахнет топами
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