Конкурент для Сикана? Ганза подписала форварда Гамбурга

Робин Мейсснер будет защищать цвета клуба из Ростока на правах аренды

  • 30.01.2022 20:59
  • 1471 просмотр
  • 0 комментариев
Конкурент для Сикана? Ганза подписала форварда Гамбурга
© ФК Ганза. Робин Мейсснер

Немецкая «Ганза», которая выступает во Второй Бундеслиге, подписала 22-летнего немецкого нападающего «Гамбурга» Робина Мейсснера.

Робин будет защищать цвета «Ганзы» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«В лице Робина мы получили быстрого, опасного и сильного нападающего, у которого было мало шансов проявить себя в «Гамбурге». С его менталитетом, амбициями и северогерманскими корнями, он сможет быстро влиться в команду», — отметил Мартин Пикенхаген, спортивный директор «Ганзы».

Мейсснер подписал контракт со второй командой «Гамбурга» летом 2020 года после перехода из второй команды «Санкт-Паули» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Робин провел за первую команду «Гамбурга» всего 4 матча во Второй Бундеслиге, сыграв 92 минуты.

Ориентировочная стоимость Мейсснера оценивается в €400 тысяч.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Ганза» подпишет 20-летнего украинского форварда «Шахтера» Даниила Сикана на правах аренды.

Источник

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности