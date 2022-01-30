Конкурент для Сикана? Ганза подписала форварда Гамбурга

Немецкая «Ганза», которая выступает во Второй Бундеслиге, подписала 22-летнего немецкого нападающего «Гамбурга» Робина Мейсснера.

Робин будет защищать цвета «Ганзы» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«В лице Робина мы получили быстрого, опасного и сильного нападающего, у которого было мало шансов проявить себя в «Гамбурге». С его менталитетом, амбициями и северогерманскими корнями, он сможет быстро влиться в команду», — отметил Мартин Пикенхаген, спортивный директор «Ганзы».

Мейсснер подписал контракт со второй командой «Гамбурга» летом 2020 года после перехода из второй команды «Санкт-Паули» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Робин провел за первую команду «Гамбурга» всего 4 матча во Второй Бундеслиге, сыграв 92 минуты.

Ориентировочная стоимость Мейсснера оценивается в €400 тысяч.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Ганза» подпишет 20-летнего украинского форварда «Шахтера» Даниила Сикана на правах аренды.