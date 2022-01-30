Сикан покинул расположение Шахтера и отправится в Германию

Вскоре молодой талант «Шахтера» переберется в «Ганзу»

  • 30.01.2022 14:09
  • 1502 просмотра
  • 4 комментария
Сикан покинул расположение Шахтера и отправится в Германию
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан покинул расположение команды в Турции, где проходит тренировочный сбор.

Источник утверждает, что в ближайшее время футболист переберется в немецкий клуб «Ганза» (Росток). 20-летний вингер проведет остаток сезона во второй Бундеслиге.

Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за 150 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK02
    online
    DK02, 30.01.2022 14:23
    +2
    Ніколи не розумів молодих, які прагнуть перейти в шахту... Перспектив апсолютно ніяких. 
    Ссылка
    kr0T__макс
    online
    kr0T__макс, 30.01.2022 14:31
    +1
    Что за дичь Игрок сборной,и во вторую лигу в какуето Ганзу отправили,
    Ну может это и к лучше до лета побудет а там будет видно,что бы на лавке в шахте не сидеть ,,
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.01.2022 14:29
    +1
    кричит ШД везде: Сикан воспитанник ШД. А Балалайку
    Он воспитанник Полесья и Карпат.
    В ШД числится с 2019 года, но 2 сезона играл за Мариуполь.
    ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 30.01.2022 14:24
    0
    14 место, смысл?
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