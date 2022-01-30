Сикан покинул расположение Шахтера и отправится в Германию

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан покинул расположение команды в Турции, где проходит тренировочный сбор.
Источник утверждает, что в ближайшее время футболист переберется в немецкий клуб «Ганза» (Росток). 20-летний вингер проведет остаток сезона во второй Бундеслиге.
Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за 150 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
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Ну может это и к лучше до лета побудет а там будет видно,что бы на лавке в шахте не сидеть ,,
Он воспитанник Полесья и Карпат.
В ШД числится с 2019 года, но 2 сезона играл за Мариуполь.
ТАТОТАКЭ
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