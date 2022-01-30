Сикан покинул расположение Шахтера и отправится в Германию

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан покинул расположение команды в Турции, где проходит тренировочный сбор.

Источник утверждает, что в ближайшее время футболист переберется в немецкий клуб «Ганза» (Росток). 20-летний вингер проведет остаток сезона во второй Бундеслиге.

Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за 150 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.